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10:51, 3 июля 2026Россия

В российском регионе впервые провели операцию на открытом сердце беременной пациентке

На Алтае впервые провели операцию на открытом сердце беременной пациентке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Terelyuk / Shutterstock / Fotodom

На Алтае провели операцию на открытом сердце беременной пациентке. Такая манипуляция была проведена впервые в истории края, сообщил губернатор российского региона Виктор Томенко в Telegram.

Находящуюся на 23-й неделе беременности россиянку в течение месяца мучали одышка, кашель и ощущение нехватки воздуха. После обследований медики обнаружили подвижное образование в левом предсердии — миксому. Оно частично перекрывало и нарушало нормальную работу сердца. Из-за этого у пациентки были риски инсульта или острой ишемии органов.

Ей назначили операцию, которая длилась в течение трех с половиной часов. На протяжении 86 минут пациентка была подключена к специальному аппарату искусственного кровообращения. Все это время ее сердце не билось, и кровоснабжение всех органов и систем осуществлялось именно через этот аппарат.

«Пациентке успешно удалили миксому. Операция и послеоперационный период прошли без осложнений», — написал Томенко.

Ранее жительнице Воронежской области удалили выросшую в матке опухоль размером с младенца. При этом сообщалось, что врачи сохранили россиянке возможность иметь детей.

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