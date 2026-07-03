В российском регионе впервые провели операцию на открытом сердце беременной пациентке

На Алтае впервые провели операцию на открытом сердце беременной пациентке

На Алтае провели операцию на открытом сердце беременной пациентке. Такая манипуляция была проведена впервые в истории края, сообщил губернатор российского региона Виктор Томенко в Telegram.

Находящуюся на 23-й неделе беременности россиянку в течение месяца мучали одышка, кашель и ощущение нехватки воздуха. После обследований медики обнаружили подвижное образование в левом предсердии — миксому. Оно частично перекрывало и нарушало нормальную работу сердца. Из-за этого у пациентки были риски инсульта или острой ишемии органов.

Ей назначили операцию, которая длилась в течение трех с половиной часов. На протяжении 86 минут пациентка была подключена к специальному аппарату искусственного кровообращения. Все это время ее сердце не билось, и кровоснабжение всех органов и систем осуществлялось именно через этот аппарат.

«Пациентке успешно удалили миксому. Операция и послеоперационный период прошли без осложнений», — написал Томенко.

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