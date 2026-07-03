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15:02, 3 июля 2026Россия

Входившей в СССР стране предрекли падение в экономическую пропасть

Сенатор Джабаров: Путь в ЕС станет для Армении падением в экономическую пропасть
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Путь в Евросоюз и опыт Украины, который хочет применить к Армении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обернутся для Еревана падением в экономическую пропасть. Такое будущее этой входившей в СССР стране предрек российский сенатор Владимир Джабаров.

Как заявил политик, географическое положение Армении располагает к плотному сотрудничеству с Россией, а «опыт Украины» звучит угрожающе.

Путь в «европейский рай», который обещает фон дер Ляйен, на поверку оказывается дорогой в экономическую пропасть и потерю суверенитета

Владимир Джабаров

Ранее стало известно о предстоящем визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию.

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