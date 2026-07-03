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18:44, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Живущий в Европе журналист-иноагент рассказал о кошмарных снах о России

Журналист Андрей Лошак, живущий в Европе, заявил, что часто видит сны о России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Тележурналист Андрей Лошак (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Европе, рассказал, что часто видит сны о России. Об этом он заявил в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Почти всегда мне снится, что я в России. Не то что бы какие-то ностальгические сны, березки там, нет. Просто мне вспоминается сон, и я понимаю, что все это происходит в России», — отметил журналист. При этом он добавил, что иногда ему снится кошмар, в котором он оказывается в России в настоящее время.

Кучер, с 2019 года живущий в США, добавил, что однажды ему тоже приснилась Россия. Журналист рассказал, что действие в его сне происходило в 2000-х годах на даче одного из коллег. «Вдруг я понимаю, что я там, что ничего этого не было. (...) Я смотрю, вокруг меня друзья. (...) И меня переполняет ощущение какого-то беспредельного счастья», — описал сновидение Кучер.

Ранее журналист Роман Баданин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что ему снится Россия. Он рассказал, что видел во сне родной город.

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