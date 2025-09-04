Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:11, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

Журналист Баданин, живущий в США, признался, что ему снится Россия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: вДудь / YouTube

Известный журналист Роман Баданин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, заявил, что считает себя патриотом России. Об этом он высказался в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

На вопрос Дудя о том, может ли он назвать себя патриотом России, журналист ответил утвердительно. Он добавил, что часто думает о России, хочет приехать в страну и видит сны о ней. «Вот третьего дня снился Курган, мой родной город», — признался он.

При этом Баданин подчеркнул, что не смог вспомнить, что именно было во сне о Кургане. «Наверняка какая-нибудь страшная херня», — заключил журналист.

Ранее журналист Александр Морозов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, назвал патриотизм слабой жизненной стратегией эмигрантов. По его мнению, жизнь человека, покинувшего родную страну, заканчивается, если он продолжает считать себя ее частью.

Баданин уехал из России в июле 2021 года. Журналист отмечал, что не собирается возвращаться в страну, так как он опасается возможного преследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Рита Дакота показала последствия пластики со словами «уродливые колбасы»

    Четырехлетняя девочка отправилась с родителями в отпуск, искупалась в море и не выжила

    Представлен самый дорогой смартфон Huawei

    Акула чуть не проглотила ныряльщицу и попала на видео

    Назван неочевидный способ взять под контроль давление

    Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

    Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет осенью

    Ефремов официально получил работу после освобождения из колонии

    Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости