Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

Журналист Баданин, живущий в США, признался, что ему снится Россия

Известный журналист Роман Баданин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, заявил, что считает себя патриотом России. Об этом он высказался в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

На вопрос Дудя о том, может ли он назвать себя патриотом России, журналист ответил утвердительно. Он добавил, что часто думает о России, хочет приехать в страну и видит сны о ней. «Вот третьего дня снился Курган, мой родной город», — признался он.

При этом Баданин подчеркнул, что не смог вспомнить, что именно было во сне о Кургане. «Наверняка какая-нибудь страшная херня», — заключил журналист.

Ранее журналист Александр Морозов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, назвал патриотизм слабой жизненной стратегией эмигрантов. По его мнению, жизнь человека, покинувшего родную страну, заканчивается, если он продолжает считать себя ее частью.

Баданин уехал из России в июле 2021 года. Журналист отмечал, что не собирается возвращаться в страну, так как он опасается возможного преследования.