Уехавший из России журналист-иноагент назвал патриотизм слабой жизненной стратегией

20:52, 25 августа 2025

Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: Lazarevatut / YouTube

Российский журналист и политолог Александр Морозов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из страны в 2013 году, заявил, что считает патриотизм слабой жизненной стратегией в эмиграции. В интервью Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), доступном на YouTube, он сравнил любовь к родине с «привязанностью к болотам».

Морозов, заявил, что те эмигранты, которые называют себя патриотами, находятся в слабой позиции. По его мнению, если человек продолжает считать себя частью народа родной страны, то его жизнь заканчивается. «Народничество погубило все поколения российской эмиграции», — констатировал он.

Журналист также добавил, что отношение к родной стране не должно «идеологизироваться». «То есть никаких привязанностей к этим болотам, к их красоте и ряске, которая их покрывает», — заключил он.

Ранее стендап-комик Идрак Мирзализаде, уехавший из России, рассказал о раздражающей особенности эмиграции. По его словам, те, кто уехал из родных стран, романтизируют то, что с ними связано.

