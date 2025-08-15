Уехавший из России юморист назвал раздражающую особенность эмиграции

Комик Мирзализаде заявил, что многие эмигранты романтизируют родные страны

Стендап-комик из Белоруссии Идрак Мирзализаде, живущий в Европе, назвал раздражающую его особенность эмиграции. Об этом он порассуждал в выпуске шоу lokal, доступном на YouTube.

По словам юмориста, работавшего в России, многие эмигранты романтизируют родные страны. «Я это понимаю, потому что люди, когда кто-то едет в Белоруссию, всякую *** просят привезти. "Конфеты привези, пожалуйста. Жить не могу без конфет". Меня еще раздражает, что эти конфеты здесь и так можно купить. Типа ты так ностальгируешь, что даже не загуглил?» — поиронизировал Мирзализаде.

Его соведущий добавил, что к одному их общему знакомому из Белоруссии часто приезжает мать, из-за чего у этого парня всегда много гематогена.

Ранее стендапер Кирилл Селегей подтвердил негативные стереотипы о Европе. Он согласился с тем, что в европейских странах низкое качество сервиса и невкусная еда.