Уехавший из России комик подтвердил негативные стереотипы о Европе

Комик Селегей подтвердил, что в Европе плохой сервис и невкусная еда

Известный стендап-комик Кирилл Селегей, уехавший из России, подтвердил негативные представления о Европе. Об этом он высказался в видео, доступном на YouTube-канале lokal.

В ролике комик Идрак Мирзализаде рассказал, что многие юмористы, уезжающие из России, жалуются на качество сервиса в Европе и невкусную еду. На вопрос, согласен ли с этим Селегей, комик ответил положительно.

При этом Мирзализаде заявил, что в Европе есть свобода слова. «Мы можем говорить, что хотим. Но не говорим. Потому что это тоже свобода — не говорить», — отметил комик.

Ранее Селегей рассказал о выступлении в синагоге. Он вспомнил, как случайно начал номер с неприличной шутки, из-за чего его выступление прервал один из организаторов.

До этого юморист вспомнил день атаки ХАМАС на Израиль. Будучи в Тель-Авиве, он не отреагировал на сигнал воздушной тревоги 7 октября 2023 года.