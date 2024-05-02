Уехавший из России комик рассказал о выступлении в синагоге

Известный в России комик Кирилл Селегей, уехавший из России в Израиль, рассказал о выступлении в синагоге. Подробности необычного стендап-номера он раскрыл в выпуске подкаста Sheinkin40, доступном на YouTube.

Селегей объяснил, что до отъезда из России часто посещал еврейские встречи в Москве. По его словам, на них приходили известные люди. В частности, юморист видел на подобном мероприятии телеведущую Елену Хангу.

На одну из таких встреч, вспоминает стендапер, организаторы пригласили комика из США Йосю Либермана. Селегея позвали выступить у него на разогреве. При этом, отметил комик, организаторы не предупреждали его об ограничении шуток по теме. Поэтому свой стендап он начал с шутки о мастурбации.

«И в этот момент Михоэль, который позвал меня, выступать, он подскакивает и кричит: "Нет-нет-нет!" Это тоже был элемент такого шокирующего начала. Я часто прибегаю к этому приему», — рассказал комик. Он добавил, что в следующих шутках не касался подобных тем.

Ранее Селегей рассказал о дне атаки ХАМАС на Израиль. Он признался, что не отреагировал на сигнал воздушной тревоги, прозвучавший в Тель-Авиве.