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13:43, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Переехавший в Израиль российский комик описал день атаки ХАМАС

Комик Селегей заявил, что не отреагировал на сигнал воздушной тревоги 7 октября

Фото: Itai Ron / Reuters

Популярный российский комик, участник юмористического проекта «Comedy Баттл» на ТНТ Кирилл Селегей, переехавший в Израиль, описал первый день атаки объединения ХАМАС на страну. Подробности произошедшего он раскрыл в выпуске подкаста комика Алексея Шуплякова, доступном на YouTube.

Селегей рассказал, что 7 октября был в Тель-Авиве. В этот день, отметил юморист, его разбудила воздушная тревога, но он не стал на нее реагировать. «Я проснулся и сквозь сон такой [подумал]: "Да пофигу". Потому что они периодически играют, редко это что-то серьезное. Я продолжил спать. Там где-то вдалеке услышал хлопок», — рассказал комик.

Вечером Селегей снова услышал сигнал воздушной тревоги. Сначала, признался он, комик снова засомневался, стоит ли ему идти в укрытие. «И тут, короче, как *** [ударило]. Прям вообще солидно (...) Я даже увидел вспышку в окне какую-то», — отметил стендапер, добавив, что после удара в его квартире затряслись стены. Он также заявил, что удар произошел в 400-500 метрах от его дома. Тогда Юморист решил направиться в убежище.

Ранее комик Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Израиле, рассказал, что улетал из страны в день атаки ХАМАС. По его словам, в этот день у него были дела в Европе. Позднее он вернулся в страну.

7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Позднее Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.

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      Мария Большакова
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