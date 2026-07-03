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18:06, 3 июля 2026Культура

Звезду «Человека-Паука» застали за поцелуями с 26-летней рэпершей

51-летнего актера Тоби Магуайра застали за поцелуями с 26-летней рэпершей Ice Spice
Андрей Шеньшаков

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Актера Тоби Магуайра, известного по роли Человека‑паука в самой первой голливудской экранизации комикса, сняли во время поцелуев с молодой певицей Ice Spice. Об этом сообщает портал Page Six.

51‑летний артист и 26‑летняя рэп‑исполнительница целовались на светском мероприятии — так называемой «белой вечеринке» Майкла Рубина. На снимках видно, как пара обнимается и целуется на глазах у других гостей.

Магуайр был женат на дизайнере ювелирных украшений Дженнифер Мейер, в браке у них родились дочь Руби и сын Отис. Пара рассталась в 2016 году, но Тоби сохраняет хорошие отношения с бывшей супругой и участвует в жизни детей.

Ранее Леонардо Ди Каприо назвал самую позорную роль в своей карьере. Картина, вышедшая в 2001 году, рассказывает историю о четверых молодых людях, которые каждый вечер собираются в закусочной в компании разных девушек.

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