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14:48, 14 июля 2026Экономика

Долю нелегального алкоголя в России оценили

Глава РАТК Алешин оценил долю нелегального алкоголя в России в 10-15 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

В настоящее время доля нелегального алкоголя на внутреннем рынке составляет примерно 10-15 процентов. Об этом заявил глава Росалкогольтабакконтроля Алешин, его слова приводит «Российская газета».

Возможность сбыта нелегального спиртного в стране сейчас крайне ограничена, отметил он. Например, в традиционную розницу попадание такого рода алкоголя в принципе невозможно, резюмировал Алешин.

Вместе с тем новые вызовы постепенно смещаются в сторону интернета. В онлайн-сегменте доля нелегального алкоголя и никотинсодержащей продукции может достигать 80 процентов. Справиться с проблемой обхода законодательства и кустарного розлива трудно, однако масштабы такого рода производства в последнее время существенно сократились, констатировал Алешин.

С 1 января 2026 года акцизы на алкоголь в России выросли на 8,9-31 процент в зависимости от категории спиртного. Следствием этого аналитик фондового рынка «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал возможное усиление черного алкорынка. На фоне резкого роста розничных цен, полагает он, может заметно вырасти спрос на самогоноварение и суррогатную продукцию.

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