Лидер «Миража» отыграл концерт со сломанной ногой

Лидер культовой группы «Мираж» Алексей Горбашов сообщил, что однажды выступал на сцене со сломанной ногой. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
По словам Горбашова, настоящий артист обязан выйти к зрителям вне зависимости от самочувствия.
«Я неудачно подкинул гитару, и гриф отрикошетил мне в руку с такой силой, что сломал мизинец. Мы все отработали, я даже виду не подал, хотя понимал, что с пальцем что‑то не так», — вспомнил музыкант.
Также он рассказал, что однажды сломал ногу на саундчеке прямо перед концертом в Москве. «Мне сделали рентген, надели сапожок, я на барном стуле отработал концерт. Не вижу в этом никакого героизма, это норма», — добавил артист.
Ранее солистка «Миража» предложила изучать песню «Музыка нас связала» в школах.