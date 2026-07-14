Лидер «Миража» отыграл концерт со сломанной ногой

Лидер «Миража» Алексей Горбашов вспомнил, как отыграл целый концерт со сломанной ногой

Лидер культовой группы «Мираж» Алексей Горбашов сообщил, что однажды выступал на сцене со сломанной ногой. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам Горбашова, настоящий артист обязан выйти к зрителям вне зависимости от самочувствия.

«Я неудачно подкинул гитару, и гриф отрикошетил мне в руку с такой силой, что сломал мизинец. Мы все отработали, я даже виду не подал, хотя понимал, что с пальцем что‑то не так», — вспомнил музыкант.

Также он рассказал, что однажды сломал ногу на саундчеке прямо перед концертом в Москве. «Мне сделали рентген, надели сапожок, я на барном стуле отработал концерт. Не вижу в этом никакого героизма, это норма», — добавил артист.

Ранее солистка «Миража» предложила изучать песню «Музыка нас связала» в школах.