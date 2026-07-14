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Культура
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15:25, 14 июля 2026Культура

Лидер «Миража» отыграл концерт со сломанной ногой

Лидер «Миража» Алексей Горбашов вспомнил, как отыграл целый концерт со сломанной ногой
Андрей Шеньшаков

Фото: @alexey_gorbashov

Лидер культовой группы «Мираж» Алексей Горбашов сообщил, что однажды выступал на сцене со сломанной ногой. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам Горбашова, настоящий артист обязан выйти к зрителям вне зависимости от самочувствия.

«Я неудачно подкинул гитару, и гриф отрикошетил мне в руку с такой силой, что сломал мизинец. Мы все отработали, я даже виду не подал, хотя понимал, что с пальцем что‑то не так», — вспомнил музыкант.

Также он рассказал, что однажды сломал ногу на саундчеке прямо перед концертом в Москве. «Мне сделали рентген, надели сапожок, я на барном стуле отработал концерт. Не вижу в этом никакого героизма, это норма», — добавил артист.

Ранее солистка «Миража» предложила изучать песню «Музыка нас связала» в школах.

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