Министр обороны Венгрии захотел закрыть двери перед Россией

Министр обороны Русин-Сенди: Венгрия закроет двери перед Россией

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил, что его страна закроет двери перед Россией. Его слова передает Telex.

«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», — отметил глава Минобороны.

По словам Русина-Сенди, новое венгерское правительство должно учитывать интересы и ценности «как своей страны, так и ее союзников». Он обвинил Россию в том, что ее разведка якобы пыталась «проникнуть» в Венгрию «через черный ход».

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт хочет прагматичных отношений с Россией как с важной державой Европы.