На российских снарядах обнаружили неожиданные рисунки

Создатель проекта Z-Shaker Central Королев: На российских снарядах делают аниме-росписи

На российских снарядах появляются аниме-росписи. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал создатель проекта Z-Shaker Central Григорий Королев, который сам делает эти рисунки.

По словам Григория Королева, изначально ему заказывали обычные фразы — поздравления с днем рождения на разных языках. Позднее стали заказывать популярные аниме-рисунки, причем их просили сделать жертвователи и из России, и из Китая, и из европейских стран и США. Кроме того, идеологические взгляды заказчиков также различались.

Французские монархисты и американские коммунисты скидываются на какой-нибудь дрон, который пойдет на запорожское направление. У меня разная идеологическая солянка бывает, — объяснял создатель проекта Z-Shaker Central.

Ранее военнослужащий Андрей рассказал о быте фанатов аниме на фронте. По его словам, бойцы часто смотрят сериалы и играют в любимые игры.