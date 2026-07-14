Названы три причины перестановок в правительстве Украины

Политолог Мезюхо: Зеленский инициировал кадровые перестановки из-за подготовки к выборам

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение премьер-министра Юлии Свириденко как минимум по трем причинам: подготовка к выборам, расчистка поля для возможных переговоров и заметание коррупционных следов, считает политолог Иван Мезюхо. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Зеленский осуществляет подготовку к возможному будущему переговорному треку с Российской Федерацией, если и не об урегулировании конфликта, то хотя бы о режиме прекращения огня. Кроме того, он готовится к выборам и в очередной раз, перетасовывая властную колоду, пытается замести коррупционные следы в системе органов управления», — пояснил политолог.

По его словам, Свириденко в свое время поставили на пост премьера именно потому, что у нее не было таких разветвленных коррупционных связей с высшими эшелонами власти, как у других претендентов. Ее аппаратный вес оставался куда меньше, чем у функционеров офиса президента.

На освободившееся место, считает Мезюхо, могут претендовать действующий министр обороны Михаил Федоров и бывший премьер Денис Шмыгаль. Специалист не исключил возвращения Шмыгаля, который зарекомендовал себя как верный и знающий свое место политик, с чьей командой окружению Зеленского было комфортно работать.

При этом политолог отметил, что любые перестановки несут определенный риск для устойчивости персоналистского режима Зеленского, который все больше, заявил он, приобретает военно-авторитарные характеристики.

«Изменения в правительстве могут несколько оживить политическую жизнь внутри страны», — заключил Мезюхо.

Ранее уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко объяснила роль президента республики Владимира Зеленского в своем уходе с должности. По ее словам, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, конкретных направлений и их усиления.

