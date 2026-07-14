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15:30, 14 июля 2026Путешествия

Пассажир положил в нижнее белье драгоценные камни и лишился свободы в России

ФТС: Таможенники Домодедово нашли у пассажира из Узбекистана 446 драгоценных камней
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иностранец положил в нижнее белье драгоценные камни, стал правонарушителем в аэропорту России и лишился свободы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба России (ФТС).

Таможенники Домодедово остановили 54-летнего пассажира из Узбекистана в зеленом коридоре. В его чемодане они обнаружили 32 камня зеленого цвета. Еще 313 минералов различных цветов и размеров мужчина достал из карманов джинсов, где также прятал металлическую пластину.

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При этом в нижнее белье путешественник положил zip-пакет, в котором находился еще 101 камень. Всего сотрудники службы безопасности нашли у мужчины 446 драгоценных и полудрагоценных камней: изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты. При этом пластина была изготовлена из серебра 960 пробы. Общая стоимость товаров составила 2,5 миллиона рублей.

Турист заявил, что вез драгоценности для своей ювелирной фирмы, а о необходимости декларировать товаров не знал. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. В суде мужчину приговорили к 10 месяцам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Ранее иностранец привез из Китая на Урал 1200 игл и стал правонарушителем. В его багаже также находились аппарат магнитно-инфракрасной терапии, 14 упаковок травяного напитка «от многих болезней» и БАД для женщин.

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