Появились детали атаки ВСУ на крупнейший нефтехимический комплекс России

Спасатели потушили почти все очаги возгорания на нефтехимическом комплексе в Салавате

Спасатели потушили практически все очаги возгорания на Салаватском нефтехимическом комплексе, который считается крупнейшим в России. О деталях атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленный объект рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в «Максе».

По его словам, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. С основными объектами, как отметил Хабиров, ничего не произошло, однако несколько эстакад, по которым подаются ресурсы, получили повреждения.

Глава Башкирии также сообщил, что специалисты ведут поиски упавших дронов, которые удалось сбить силам Минобороны, отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС) и системам защиты самого предприятия.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на Салаватский нефтехимический комплекс, который включает в себя нефтеперерабатывающий завод, стала самой массированной за все время. По информации Хабирова, в результате налета дронов на предприятии появилось несколько очагов возгорания.