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15:53, 14 июля 2026Россия

Появились детали атаки ВСУ на крупнейший нефтехимический комплекс России

Спасатели потушили почти все очаги возгорания на нефтехимическом комплексе в Салавате
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Спасатели потушили практически все очаги возгорания на Салаватском нефтехимическом комплексе, который считается крупнейшим в России. О деталях атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленный объект рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в «Максе».

По его словам, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. С основными объектами, как отметил Хабиров, ничего не произошло, однако несколько эстакад, по которым подаются ресурсы, получили повреждения.

Глава Башкирии также сообщил, что специалисты ведут поиски упавших дронов, которые удалось сбить силам Минобороны, отряда Боевого армейского резерва страны (БАРС) и системам защиты самого предприятия.

Ранее стало известно, что атака ВСУ на Салаватский нефтехимический комплекс, который включает в себя нефтеперерабатывающий завод, стала самой массированной за все время. По информации Хабирова, в результате налета дронов на предприятии появилось несколько очагов возгорания.

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