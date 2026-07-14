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15:20, 14 июля 2026Россия

Власти сообщили о самой массированной атаке ВСУ на НПЗ в 1500 километрах от границы

Глава Башкирии Хабиров заявил о самой массированной атаке ВСУ на НПЗ в Салавате
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Салаватский нефтехимический комплекс, который включает в себя нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), стала самой массированной за все время. Последствия удара по промышленному объекту, расположенному в 1500 километрах от границы, раскрыл глава Республики Башкирия Радий Хабиров в «Максе».

По словам Хабирова, уничтожить или подавить беспилотники удалось благодаря сильной эшелонированной обороне.

«Главное, что нет погибших или пострадавших. Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели», — написал Хабиров.

Он отметил, что специалисты вернут предприятие на прежние объемы работы в течение нескольких дней. Кроме того, Хабиров пообещал продолжить усиление безопасности объектов критической инфраструктуры.

Украинские беспилотники атаковали Салават в ночь на 14 июля. По словам Хабирова, в результате падения обломков дронов в промзоне города появилось несколько очагов задымления.

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