Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 14 июля 2026Россия

Путин пошутил про жуликов одного региона

Путин пошутил, что жулики в Якутии не выживают из-за холода
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Якутии Айсеном пошутил, что жулики не выживают в регионе из-за холода. Беседу главы государства с чиновником передает РИА Новости.

Обсуждая вопросы поддержки семей Николаев отчитался о подключении к их решению регионального бизнеса. По его словам, ряд местных компаний выплачивают сотрудникам по одному миллиону рублей при рождении ребенка. Глава субъекта подчеркнул, что в Якутии «бизнес настоящий», и «жулики не выживают». «Холодно», — ответил ему в ответ Путин.

В продолжение разговора Николаев заверил, что региональные власти приложат все силы для выполнения демографической программы.

Ранее Путин шуткой отреагировал на заминку с переводчиком, которая случилась на переговорах с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Обратив внимание на отсутствие синхронного перевода в начале разговора, российский лидер предположил, что переводчик устал за время саммита Россия — АСЕАН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о грядущей отставке Кирилла Буданова
    Украинцы назвали причину тряски от ярости при въезде в Польшу
    Раскрыт главный враг молодости и хорошего самочувствия
    Пассажир положил в нижнее белье драгоценные камни и лишился свободы в России
    Раскрыт срок для вербовавшей россиянок на работу в порно блогерши Шурыгиной
    Найдено природное средство для защиты кишечника от воспаления
    Путин объяснил укрепление рубля
    Лидер «Миража» отыграл концерт со сломанной ногой
    Победный гол Испании принес игроку почти пять миллионов рублей
    Власти сообщили о самой массированной атаке ВСУ на НПЗ в 1500 километрах от границы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok