Путин пошутил про жуликов одного региона

Путин пошутил, что жулики в Якутии не выживают из-за холода

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Якутии Айсеном пошутил, что жулики не выживают в регионе из-за холода. Беседу главы государства с чиновником передает РИА Новости.

Обсуждая вопросы поддержки семей Николаев отчитался о подключении к их решению регионального бизнеса. По его словам, ряд местных компаний выплачивают сотрудникам по одному миллиону рублей при рождении ребенка. Глава субъекта подчеркнул, что в Якутии «бизнес настоящий», и «жулики не выживают». «Холодно», — ответил ему в ответ Путин.

В продолжение разговора Николаев заверил, что региональные власти приложат все силы для выполнения демографической программы.

Ранее Путин шуткой отреагировал на заминку с переводчиком, которая случилась на переговорах с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Обратив внимание на отсутствие синхронного перевода в начале разговора, российский лидер предположил, что переводчик устал за время саммита Россия — АСЕАН.