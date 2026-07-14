Россиян научили правильному поведению при встрече с осой

Терапевт Миронов: При встрече с осой в квартире не нужно паниковать

Если в квартиру залетела оса, нужно сохранять спокойствие и не провоцировать атаку. О том, как правильно вести себя при встрече с насекомым, россиянам рассказал врач-терапевт Антон Миронов в беседе с РИАМО.

«Главное — не махать руками и не паниковать: резкие движения провоцируют атаку. Замрите или медленно отойдите, откройте окно, дайте ему (насекомому) улететь», — посоветовал эксперт. Он добавил, что если избежать укуса не удалось, место контакта необходимо промыть водой с мылом, а затем приложить лед, чтобы уменьшить боль и отек. Также можно принять антигистаминное средство и выпить побольше жидкости.

По словам Миронова, для большинства людей укус осы неприятен, но неопасен. Нормальной реакцией являются покраснение, отек, жжение и зуд, которые проходят через несколько дней. Насторожить должны затрудненное дыхание, отек лица и горла, осиплость голоса, головокружение, распространяющаяся сыпь, тошнота, учащенное сердцебиение — такие симптомы наблюдают при тяжелой аллергической реакции.

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