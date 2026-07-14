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12:31, 14 июля 2026Путешествия

Россиянка скатилась с водной горки и частично потеряла память

Два посетителя аквапарка «Южный» в Ростовской области получили травмы на водной горке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tsabitzz / Shutterstock / Fotodom

Россияне пожаловались на аквапарк «Южный» в Ростовской области, где они получают различные травмы на «желтой» горке. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, на прошлой неделе посетительница парка, расположенного на берегу Соленого озера в Батайске, скатилась с водной горки и частично потеряла память. Второй отдыхающий получил ушибы и рассек бровь, ему наложили пять швов.

Уточняется, что мужчина соблюдал правила безопасности и винит в полученных травмах конструкцию развлекательного строения. «Я ударился об угол, вылетел из ватрушки и у меня сразу же потекла кровь», — добавил пострадавший, предупреждая других посетителей об опасном устройстве аттракциона.

Ранее россиянка получила гематомы на водной горке в Турции. Жительница Нижнего Новгорода растерялась и не успела сгруппироваться перед падением в бассейн.

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