17:18, 26 апреля 2026Путешествия

Россиянка получила сильные гематомы на водной горке в Турции

Спуск с горки турецкого аквапарка обернулся для россиянки ушибами и гематомами
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Посещение аквапарка в Турции обернулось для молодой россиянки ушибами и гематомами. Историю произошедшего публикует издание Baza.

Жительница Нижнего Новгорода приехала отдыхать в страну с родственниками, и в один из дней они решили отправиться в аквапарк, пишет издание. Там вся компания развлекалась, и ничто не предвещало опасности. Однако аттракцион, предполагающий быстрый спуск и стремительное подбрасывание в воздух, испугал героиню. Она растерялась и не успела сгруппироваться перед падением в бассейн.

Удар об воду в итоге был очень болезненным, отметила девушка. Оказавшись на суше, она обнаружила, что тело покрыто ушибами и гематомами: в области бедер, ног, поясницы. Теперь пострадавшую ждет длительное лечение.

Ранее сообщалось об инциденте на ежегодном празднике в Андалусии, области на южном побережье Испании. В разгар веселья там лопнул трос катапульты в парке аттракционов. Пострадали четверо человек.

