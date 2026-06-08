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16:00, 8 июня 2026Бывший СССР

Подполье указало на слабую защищенность украинских городов

Подпольщик Лебедев: Система ПВО Украины часто наносит ущерб гражданской инфраструктуре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Ситуация с защитой украинских городов довольно пессимистичная. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины часто наносит ущерб гражданской инфраструктуре.
Лебедев заявил, что по кадрам с поражениями в Киеве видно: элементы ПВО попадают в многоэтажки чаще, чем прилетают российские ракеты.

По оценке Лебедева, современные истребители F-16 и Mirage, переданные Украине с Запада, имеют очень низкую вероятность перехвата баллистических ракет — порядка двух-трех процентов, тогда как перехват крылатых ракет достигает примерно 20 процентов. Подпольщик обратил внимание на то, что российские силы заранее наносят удары по аэродромам противника, повреждая взлетно-посадочные полосы.

Подпольщик также раскрыл: в украинских пабликах в социальных сетях бытуют мнения, что Киев якобы готовят к обороне в ожидании возможного продвижения российских сил в июле. «В июле будут брать Киев», — передал подпольщик сведения из СМИ.

Лебедев добавил, что в Киеве рассчитывают на оборонительные меры, а власти якобы готовят город к отражению наступления.

Ранее сообщалось, что армия России успешно продвигается в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), вытесняя войска Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также поступала информация, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по территории Украины. Налету подверглись объекты противника в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске.

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