22:02, 25 апреля 2026Мир

Аттракцион сломался на полном ходу и с людьми рухнул с высоты

Трос катапульты оторвался во время катания в парке аттракционов в Испании
Марина Совина (ночной редактор)

Трос катапульты оторвался во время катания в парке аттракционов в Испании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Севильской ярмарке — ежегодном празднике в Андалусии. Отмечается, что один из тросов не выдержал и лопнул. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что 13 человек пострадали и один не выжил при обрушении аттракциона на ярмарке в городе Фаридабад в индийском штате Харьяна.

До этого десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе в Бразилии и попали на видео. Люди провели на высоте 60 метров более двух часов.

