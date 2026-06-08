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17:22, 8 июня 2026Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка назвала преимущество Москвы над регионами

Двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова назвала транспорт преимуществом Москвы
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала преимущество Москвы над регионами. Ее слова приводит Sport24.

Одним из главных плюсов российской столицы Ишмуратова назвала общественный транспорт. «У нас есть метро, автобусы — все эти моменты изменяют картинку нашей столицы. Это большой плюс по сравнению с регионами», — заявила бывшая биатлонистка.

Также Ишмуратова высказалась о распределении налогов между Москвой и регионами. Она заявила, что столица в состоянии прокормить сама себя. «Налоги, которые получает Москва и регионы, — несравнимы. Многие регионы — дотационные, говорить об их более правильном развитии мы не можем, потому что просто не хватает денег», — сказала Ишмуратова.

Ранее Ишмуратова обрадовалась проблемам с мобильным интернетом, которые наблюдались весной в Москве. Она заявила, что люди разучились общаться друг с другом без телефонов.

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