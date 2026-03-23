Двукратная олимпийская чемпионка обрадовалась проблемам с интернетом в Москве

Олимпийская чемпионка Ишмуратова обрадовалась проблемам с интернетом в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова обрадовалась проблемам с мобильным интернетом в Москве. Ее слова приводит Sport24.

«У меня, если телефон не работает, появляется время для чего-то другого», — заявила бывшая спортсменка. Она считает, что люди разучились общаться друг с другом без телефонов.

Ранее в сети появилась информация о проблемах в работе мобильного интернета и мобильной связи в центре Москвы. Уточнялось, что в центральных районах столицы также не работал Wi-Fi.

В мае 2025 года Ишмуратова заявила, что спортсмены заслужили работу в Госдуме. По ее мнению, спортсмены смогут претворять свои положительные идеи в жизнь.