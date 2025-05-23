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15:14, 23 мая 2025Спорт

Олимпийская чемпионка заявила о заслуженном положении спортсменов в Госдуме

Олимпийская чемпионка Ишмуратова: Спортсмены заслужили право работать в Госдуме
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что спортсмены заслужили работать в Госдуме. Ее слова приводит РИА Новости.

«Олимпийские чемпионы заслужили это право. Они с детства работали, добивались своего имени, прославляли нашу страну», — посчитала спортсменка. По ее мнению, спортсмены смогут претворять свои положительные идеи в жизнь и помогать России становиться лучше.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике. Роднина заявила, что плюс спортсменов в том, что они сами себя сделали.

В состав Госдумы восьмого созыва входит ряд титулованных отечественных спортсменов. Среди них — Роднина, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

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