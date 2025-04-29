Депутат Роднина о преимуществе спортсменов в политике: Они сами себя сделали

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала главное преимущество спортсменов в политике. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что плюс спортсменов в том, что они сами себя сделали. «Да, у них были помощники в виде тренеров и родителей, но все равно это люди, которые создавали сами себя», — посчитала она.

Ранее 28 апреля сообщалось, что 24-летняя российская гимнастка Ангелина Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа.

Мельникова — чемпионка ОИ-2020 в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.