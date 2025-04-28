Олимпийская чемпионка Мельникова захотела стать депутатом

Чемпионка ОИ Мельникова стала кандидатом в депутаты Воронежской городской думы

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова захотела стать депутатом. Она выдвинула свою кандидатуру на праймериз Единой России, сообщается на сайте партии.

24-летняя Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. В заявке отмечается, что она является спортсменом-инструктором сборной России по спортивной гимнастике и получила высшее образование в «Воронежской государственной академии спорта».

В марте Мельникова получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Однако 5 апреля Федерация гимнастики России объявила, что все спортсмены отказались от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе из-за необоснованных отказов в допуске некоторых атлетов.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира — 2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.