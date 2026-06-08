В России допустили новые ограничения для Армении

Глава Росрыболовства Шестаков предупредил о новых ограничениях на импорт рыбы из Армении

Россия может ввести дополнительные ограничения на поставки рыбы из Армении, если обнаружит новые проблемы с качеством продукции. Об этом со ссылкой на заявление в кулуарах ПМЭФ руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова сообщает РИА Новости.

Чиновник напомнил, что, помимо живой рыбы, импорт которой уже запрещен, из республики везут охлажденную. «По ней также надо смотреть на те риски, которые могут возникнуть по ветеринарной безопасности», — объяснил Шестаков.

По его словам, на российский рынок возможный дополнительный запрет никак не повлияет, потому что в стране достаточно своего производства форели, а зарубежные поставки в состоянии заменить та же Турция.

Россельхознадзор в период с 21 по 27 мая проверил ряд рыбоперерабатывающих предприятий Армении. Также представители ведомства посетили фермы по содержанию и разведению форели. В целом результаты инспекции признаны неудовлетворительными.

На этом фоне, а также с учетом того, что половина предприятий отказалась от проверки, надзорное ведомство разрешило ввоз в Россию продукции только двух армянских компаний.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 100 процентов голосов на выборах в национальный парламент Армении проходят только три партии. При этом партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, если результаты голосования утвердят, получит большинство, позволяющее менять Конституцию республики.

В российском МИДе заявили о грубых нарушениях процедуры выборов, поскольку, как объяснила официальный представитель ведомства Мария Захарова, «вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий» в отношении оппозиционных, в том числе пророссийских партий.