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17:24, 8 июня 2026Моя страна

Россиянка с шестью детьми купила лотерейный билет на последние деньги и выиграла миллион

Мать шестерых детей из Якутска выиграла в лотерею миллион рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Мать шестерых детей из Якутска потратила последние деньги из лотерейного кошелька на билет «Мечталлион Экспресс» и выиграла миллион рублей. Об этом сообщает SakhaLife.

Уточняется, что Анна уже год принимает участие в лотереях — обычно удача приносила ей лишь небольшие суммы до 2 тысяч рублей. В этот раз женщина купила билет на последние 100 рублей, отложенные именно на эту цель, и была шокирована своей победой.

«Я сидела, кофе пила, и тут уведомление пришло о выигрыше миллиона рублей. Я прям в шоке была. Чуть кружку не выронила!» — поделилась россиянка. Она планирует потратить деньги на отдых для детей.

Ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету.

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