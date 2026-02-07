Реклама

Обрушение аттракциона с людьми на ярмарке в Индии попало на видео

India Today: 13 человек пострадали при обрушении аттракциона в штате Харьяна
Алина Черненко

13 человек пострадали и один не выжил при обрушении аттракциона на ярмарке в городе Фаридабад в индийском штате Харьяна. Инцидент попал на видео, его опубликовало местное издание India Today.

На размещенных в сети кадрах вращающийся аттракцион «Цунами» падает прямо на посетителей. Полицейский инспектор, бросившийся на помощь пострадавшим, получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

На место происшествия вскоре прибыли представители районной администрации. Территорию оцепили для предотвращения дальнейших происшествий. Возбуждено уголовное дело.

Ранее десятки туристов повисли в воздухе на сломанном аттракционе в Бразилии и попали на видео. Люди провели на высоте 60 метров более двух часов.

