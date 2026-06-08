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15:53, 8 июня 2026Мир

Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США

Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаки по Ливану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа, но продолжит атаки по Ливану в ближайшие дни. Об этом заявил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

«По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп провели телефонные переговоры. Уточняется, что разговор состоялся до того, как американский лидер опубликовал в соцсетях сообщение о достижении договоренностей между Израилем и Ираном о немедленном прекращении огня.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле. При этом Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану.

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