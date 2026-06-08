Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе США, но продолжит атаки по Ливану

Израиль прекратит удары по Ирану по просьбе президента США Дональда Трампа, но продолжит атаки по Ливану в ближайшие дни. Об этом заявил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

«По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Трамп провели телефонные переговоры. Уточняется, что разговор состоялся до того, как американский лидер опубликовал в соцсетях сообщение о достижении договоренностей между Израилем и Ираном о немедленном прекращении огня.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле. При этом Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану.