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15:19, 8 июня 2026Мир

Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор до заявления о перемирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры в понедельник. Об этом агентству Reuters сообщил израильский чиновник на условиях анонимности.

По словам собеседника агентства, разговор состоялся до того, как американский лидер опубликовал в соцсетях сообщение о достижении договоренностей между Израилем и Ираном о немедленном прекращении огня.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану. Он заявил, что свяжется с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

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