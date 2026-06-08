Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор до заявления о перемирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры в понедельник. Об этом агентству Reuters сообщил израильский чиновник на условиях анонимности.

По словам собеседника агентства, разговор состоялся до того, как американский лидер опубликовал в соцсетях сообщение о достижении договоренностей между Израилем и Ираном о немедленном прекращении огня.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп оказался не в восторге от планов Израиля нанести ответный удар по Ирану. Он заявил, что свяжется с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.

7 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.