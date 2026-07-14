Российский военнослужащий рассказал об одной категории солдат на фронте

Штурмовик Дмитрий: Фанаты аниме вешают атрибутику сериалов на бронежилетах

В зоне конфликта на Украине сражаются сотни фанатов аниме, которые вешают атрибутику сериалов на бронежилеты и рюкзаки. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал один из фанатов, штурмовик Дмитрий.

По словам бойца, анимешники также обклеивают стикерами автоматы и приносят в блиндажи дакимакуры — полутораметровые подушки с персонажами манги и сериалов. При этом сам Дмитрий стал продвигать культуру аниме среди других бойцов.

«Я был оратором, я продвигал это все [среди сослуживцев]. Аниме должно быть на войне, потому что все верят в Бога, а я верю в исекай», — рассказывал он.

Ранее создатель проекта Z-Shaker Central Григорий Королев рассказал о росписях, которые просят его сделать на снарядах. По его словам, популярностью пользуются аниме-рисунки.