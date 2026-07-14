Страна БРИКС добилась резкого роста внешней торговли

ГТУ КНР: Внешняя торговля Китая выросла в I полугодии почти на 17 %

В I полугодии 2026 года внешняя торговля Китая выросла на 16,9 процента и достигла 25,47 триллиона юаней (3,76 триллиона долларов). Об этом сообщило China Daily со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Экспорт вырос на 13,4 процента и составил 14,73 триллиона юаней (2,17 триллиона долларов). Импорт подскочил на 22,1 процента в годовом исчислении — до 10,74 триллиона юаней (1,58 триллиона долларов).

Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2026 года товарооборот Китая и США составил 289,146 миллиарда долларов. Кроме того, в июне профицит торгового баланса Китая с Европейским союзом увеличился на 27 процентов, добравшись до нового максимума в 32,9 миллиарда долларов.

С января по июнь 2026 года товарооборот России и Китая вырос на 25 процентов, до 134,17 миллиарда долларов.