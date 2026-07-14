Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 14 июля 2026Мир

Стало известно о несостоявшейся инициативе России по саммиту с Китаем и КНДР

WSJ: Путин в частном порядке выступал за проведение саммита между РФ, Китаем и КНДР
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: KCNA via Reuters

Россия якобы выступала за проведение трехстороннего саммита с участием Москвы, Пекина и Пхеньяна. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

«[Президент России Владимир] Путин в частном порядке настаивал на проведении трехстороннего саммита между Россией, Китаем и Северной Кореей», — сказано в сообщении. При этом Пекин, по данным издания, якобы отказался поддержать инициативу.

Также в ответ на запрос газеты в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин уважает «дружественные обмены» между Россией и Северной Кореей. В ведомстве отметили, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна способствует «укреплению мира и стабильности».

20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о грядущей отставке Кирилла Буданова
    Кремль ответил на характеристику России как «младшего партнера Китая»
    Главный тренер баскетбольной сборной оценил решение МОК вернуть россиян
    Названы три причины перестановок в правительстве Украины
    Лавров прокомментировал атаки ВСУ в Черном и Азовском море
    Обвинения Украины в превращении ЗАЭС в военную базу России оказались бездоказательными
    Раскрыт возможный ответ России на передачу Украине лицензий по производству ракет SCALP
    Восстановление ведущей экономики Европы оказалось под угрозой срыва
    SpaceX запустила 29 спутников Starlink
    Захарова ответила заинтересовавшейся российской рыбой Каллас
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok