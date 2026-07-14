Стало известно о несостоявшейся инициативе России по саммиту с Китаем и КНДР

WSJ: Путин в частном порядке выступал за проведение саммита между РФ, Китаем и КНДР

Россия якобы выступала за проведение трехстороннего саммита с участием Москвы, Пекина и Пхеньяна. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

«[Президент России Владимир] Путин в частном порядке настаивал на проведении трехстороннего саммита между Россией, Китаем и Северной Кореей», — сказано в сообщении. При этом Пекин, по данным издания, якобы отказался поддержать инициативу.

Также в ответ на запрос газеты в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин уважает «дружественные обмены» между Россией и Северной Кореей. В ведомстве отметили, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна способствует «укреплению мира и стабильности».

20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.