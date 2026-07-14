Терроризировавшая российский регион ОПГ из 90-х получила срок

Члены банды «Шагивалеевские» годы спустя получили сроки за убийства в 90-х

В республике Коми к 18 и 21 году колонии строгого режима соответственно приговорили 64-летнего и 55-летнего жителей региона по делу о покушениях, вымогательствах и бандитизме. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

Установлено, что осужденные в 90-е годы являлись участниками крупной региональной организованной преступной группы (ОПГ) «Шагивалеевские» и действовали в интересах банды. В декабре 1993-го во дворе дома на бульваре Пищевиков в Воркуте они расстреляли коммерсанта ради части прибыли от его коммерческой деятельности.

В мае 1995 года около здания ресторана по улице Мира в автомашине из автомата был застрелен представитель банды-конкурентов «Ифы-Козлова». В ходе той же криминальной войны в апреле 1996-го в подъезде дома по улице Ленинградской участники банды расправились с директором коммерческого предприятия, который платил врагам «Шагивалеевских». В марте 1997 года в подъезде дома по улице 26 Бакинских Комиссаров они же расстреляли лидера банды «Ифы-Козлова» и его супругу.

В распоряжении преступной группы находилось различное огнестрельное оружие, в том числе автоматы Калашникова.

Ранее в Кургане областной суд приговорил Артура Князева — сына лидера организованной преступной группировки из 1990-х «Локомотив» Андрея Князева — к 13 годам лишения свободы за вымогательство и убийство, совершенное 14 лет назад.