В Крыму назвали удары ВСУ по России провокацией на переход конфликта на новый уровень

Константинов назвал удары ВСУ по России намеренной провокацией

Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, назвав их намеренной провокацией. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, Украина намеренно провоцирует Россию на переход военного конфликта на новый уровень, который им выгоден для получения новых траншей финансовой помощи со стороны Запада.

«Нынешней киевской верхушке нужно получить основания для длительного периода нахождения у власти. Они не парятся о своей стране. Если бы они переживали как нормальный человек, то давно были бы договоренности», — обозначил Константинов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 288 беспилотников ВСУ. Под удар попали территории 15 областей, включая Крым.