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14:03, 14 июля 2026Экономика

Вероятность подорожания кофе и какао оценили

ФАО: Волатильность цен кофе и какао на мировых рынках не сильно повлияет на потребителей
Вячеслав Агапов

Фото: Nina Lishchuk / Shutterstock / Fotodom  

Волатильность цен кофе, чай и какао на мировых рынках не сильно повлияет на конечных потребителей. Так вероятность ощутимого подорожания напитков оценили аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO — прим.), сообщает РИА Новости.

В докладе «Динамика цен на мировых рынках напитков» эксперты констатировали, что перепады цен на бирже не будут ощущаться для рядовых граждан, так как цепочки создания стоимости довольно длинные и сложные, они охватывают множество этапов от выращивания до конечной розничной продажи.

«Производители в большей степени подвержены волатильности цен, в то время как влияние на потребительские цены, как правило, слабо выражено и отстает и при этом крайне асимметрично», — пояснили в ФАО.

Значительная часть добавленной стоимости и прибыли достается переработчикам, брендам и розничным продавцам, в то время как производители, особенно мелкие фермеры, получают лишь небольшую долю от конечных розничных цен. В итоговой стоимости товара большую долю занимают затраты на переработку, транспортировку, брендинг и розничную маржу.

Ранее председатель правления компании Lavazza Джузеппе Лавацца предсказал, что мировые цены на кофе с большой долей вероятности останутся высокими в ближайшие несколько лет. Глобальному рынку, ожидает руководитель одного из крупнейших в Италии производителей кофе, потребуется как минимум два года на восстановление запасов.

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