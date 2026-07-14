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15:20, 14 июля 2026Культура

Виктория Исакова почтила память супруга

Виктория Исакова выложила трогательный пост в годовщину ухода своего супруга Юрия Мороза
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Виктория Исакова выложила трогательный пост в годовщину ухода своего супруга — актера и режиссера Юрия Мороза. Публикацию она выложила в своем Telegram-канале.

Исакова почтила память покойного супруга, отметив, что Юрия не стало ровно год назад.

«Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала Исакова.

Юрий Мороз, отец актрисы Дарьи Мороз, долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее продюсер назвала Юрия Мороза подкаблучником и рассказала об отношениях между его женой и дочерью.

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