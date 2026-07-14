Женщина съела блюдо с креветками и лишилась части бедра и ягодиц

Daily Mail: Американка Пеппер лишилась части бедра и ягодиц из-за некротического фасциита

Жительница США Лейси Пеппер лишилась четверти мышц бедра и ягодиц, а также части гениталий из-за того, что съела плохо приготовленное блюдо с креветками. Ее историю опубликовало Daily Mail.

Пеппер рассказала, что в апреле 2024 года съела в ресторане блюдо с креветками. Через несколько часов после этого у нее появились боли в ногах, сильная рвота и другие симптомы, похожие на грипп, включая озноб и высокую температуру. На следующий день левая нога американки покрылась ярко-красными волдырями, а боли стали настолько сильными, что она была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В больнице Пеппер диагностировали некротический фасциит — тяжелую бактериальную инфекцию, из-за которой происходит стремительное омертвение всех тканей организма. Чтобы спасти женщине жизнь, врачи провели срочную операцию, в ходе которой удалили ее по 25 процентов мышц левой ягодицы и бедра, а также 50 процентов левой части гениталий.

В течение следующих 28 дней женщина перенесла 17 операций по восстановлению кожи на ноге и провела еще месяц в реабилитационном центре, где заново училась ходить, поскольку из-за потери мышечной массы и мягких тканей это давалось ей с трудом.

Ранее стало известно, что врачи в Великобритании поставили ошибочный диагноз пятилетней девочке и назначили ей ненужную химиотерапию. Правильный диагноз выяснился после дополнительного обследования, на котором настояли родители.

