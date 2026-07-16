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Забота о себе
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18:34, 16 июля 2026Забота о себе

Онколог высказался о лучшей противораковой диете

Онколог Ивашков: Суперфуды и соки не влияют на злокачественные новообразования
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: deryabinka / Shutterstock / Fotodom

Лучшей противораковой диетой является обычное здоровое питание, заявил онколог Владимир Ивашков. Об этом он рассказал россиянам на своем YouTube-канале.

Как пояснил Ивашков, конкретного рациона, который способен уничтожать злокачественные новообразования, не существует. Врач призвал не искать какой-либо продукт, сок или суперфуд, который поможет исцелиться от рака, а придерживаться принципов правильного питания.

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Онколог добавил, что здоровое питание при лечении рака особенно важно, поскольку в противном случае человек будет терять вес и силы. В то же время доктор подчеркнул, что нельзя рассматривать его в качестве лечения или заменять им лекарственную терапию.

Ранее онколог Виолетта Пурцхванидзе перечислила неочевидные симптомы рака. Это заболевание, по ее словам, можно заподозрить по непроходящей даже после отдыха хронической усталости.

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