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16:28, 16 июля 2026Россия

За не принятых в 10-е классы школьников вступились

«Единая Россия» защитит право учеников школ на обучение в 10-м классе
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В аппарате уполномоченного при президенте России по правам ребенка уже рассматривают 10 жалоб родителей об отказах в зачислении детей в 10-й класс. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, сообщает РАПСИ.

Львова-Белова напомнила позицию «Единой России»: при сданных государственных экзаменах (ОГЭ) и полученном аттестате отказ в принятии ребенка в 10-й класс — это нарушение конституционного права на образование.

«Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест. В случае такого дефицита в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию», — указала омбудсмен.

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Она добавила, что во избежание конфликтов нужно заранее информировать родителей и детей о том, что места в конкретной школе может не хватить. Тогда следует показывать учащимся альтернативные пути. В пример Львова-Белова привела собственное музыкальное среднее образование, которое дало ей возможность начать зарабатывать раньше сверстников.

«Иногда действительно перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем принимать решение о дальнейшем поступлении в ВУЗ», — подчеркнула она.

Ранее набравший 299 баллов на ЕГЭ выпускник решился на пересдачу.

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