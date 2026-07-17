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13:51, 17 июля 2026Бывший СССР

Бывший министр обороны Украины Федоров останется в команде Зеленского

Литвин: Бывший министр обороны Украины Федоров остается в команде Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров останется в команде президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил советник украинского лидера по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает издание «Новости.Live» в Telegram.

Уточняется, что 16 июля Федоров и Зеленский дважды общались по поводу дальнейшей работы бывшего главы Минобороны. По словам Литвина, должность для него еще не была выбрана, однако сам Федоров себя не видит на посту советника президента.

«У них такой уровень отношений и общения, и столько всего было сделано вместе, что, думаю, они найдут, как действовать дальше», — добавил советник Зеленского.

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