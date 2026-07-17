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Из жизни
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12:01, 17 июля 2026Из жизни

Мужчина разочаровался в жизни и начал воровать женские трусики

Японец разочаровался в жизни и начал воровать женское нижнее белье у соседок
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В Японии задержали мужчину, который вламывался в дома и воровал женское нижнее белье. Об этом сообщает Japan Today.

За решеткой оказался 34-летний Норитака Фурия из Токио. Изначально мужчину обвинили в краже белья из дома в городе Акасима. Фурия ночью нашел дом с незапертой дверью, вошел и похитил из комода женские трусики и другие предметы. Хозяева в это время спали.

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Позже выяснилось, что с начала года у соседок японца стало пропадать нижнее белье. Мужчина всегда выбирал дома, где хозяева забыли запереть дверь. Вычислить вора удалось по записям камер видеонаблюдения. На допросе Фурия рассказал, что пошел на преступления, потому что разочаровался в жизни, а также хотел удовлетворить свои сексуальные фантазии.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре извращенец проник в офис издания AsiaOne и тайно снял его сотрудницу в туалете. Отследить преступника смогла служба безопасности издания.

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