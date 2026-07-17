Названы причины роста популярности колледжей в России

Эксперт ВШЭ Габдрахманов назвал три причины роста популярности колледжей в России

Все больше молодых людей идут в колледжи после 9-го класса, чтобы после их окончания поступить в вуз без ЕГЭ, сдав только внутренние испытания. Причины роста популярности таких учебных заведений назвал заведующий лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, одним из факторов является эффект вытеснения. Часто в региональных школах преподаватели рекомендуют поступать в колледжи тем учащимся, в которых не видят потенциал, чтобы в дальнейшем они не портили показатели по школе, сдав ЕГЭ на плохие баллы.

В качестве еще одной причины роста популярности Габдрахманов выделил возможность для выпускников колледжей быстрее выйти на рынок труда после окончания учебного заведения.

Ранее в Камчатском крае учредили премию в 100 тысяч рублей для выпускников, которые учились по целевому направлению и получили красные дипломы. Выплаты начнутся уже этим летом для студентов текущего года выпуска.