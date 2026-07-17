Появилось видео задержания критиковавшего СВО юриста Ремесло

В Санкт-Петербурге на видео попало задержание критиковавшего специальную военную операцию (СВО) юриста Ильи Ремесло. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На кадрах оперативной съемки силовики заходят в помещение, где на полу с руками за головой лежит мужчина. Его просят представиться, и он называет свое имя.
Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.
В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и СВО.
19 марта блогера поместили в психиатрическую больницу, откуда он вышел 17 апреля. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.
Ранее сообщалось, что критиковавший СВО блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.