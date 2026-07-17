Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:17, 17 июля 2026Силовые структуры

Появилось видео задержания критиковавшего СВО юриста Ремесло

В Петербурге на видео попало задержание критиковавшего СВО юриста Ремесло
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге на видео попало задержание критиковавшего специальную военную операцию (СВО) юриста Ильи Ремесло. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах оперативной съемки силовики заходят в помещение, где на полу с руками за головой лежит мужчина. Его просят представиться, и он называет свое имя.

Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и СВО.

19 марта блогера поместили в психиатрическую больницу, откуда он вышел 17 апреля. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.

Ранее сообщалось, что критиковавший СВО блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о переговорах представителей России и Украины
    Турция решила привлечь российских туристов скидками на отели
    На видео попала попытка поджога АЗС в Подмосковье российской школьницей
    Бывший министр обороны Украины Федоров останется в команде Зеленского
    Трампу предрекли конец легких внешнеполитических успехов
    Задержан вернувшийся с СВО экс-замдиректора «Калашникова»
    Стремление наказать себя тренировкой после переедания назвали нездоровым
    Страна ЕС столкнулась с давлением из-за Patriot для Украины
    Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили
    Россиянам напомнили алгоритм действий при протечке в квартире
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok