Появилось видео задержания критиковавшего СВО юриста Ремесло

В Петербурге на видео попало задержание критиковавшего СВО юриста Ремесло

В Санкт-Петербурге на видео попало задержание критиковавшего специальную военную операцию (СВО) юриста Ильи Ремесло. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах оперативной съемки силовики заходят в помещение, где на полу с руками за головой лежит мужчина. Его просят представиться, и он называет свое имя.

Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

В середине марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и СВО.

19 марта блогера поместили в психиатрическую больницу, откуда он вышел 17 апреля. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.

Ранее сообщалось, что критиковавший СВО блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках про армию. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.