Раскрыты детали свадьбы фигуристки Медведевой и танцора Гайнутдинова

Peopletalk: Платье фигуристки Медведевой для жениха на свадьбе станет сюрпризом

Раскрыты детали свадьбы российской фигуристки Евгении Медведевой и танцора и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Материал публикует Peopletalk.

По словам Медведевой, всего у нее планируется три свадебных наряда. «Два — более торжественных, а третий хочется сделать таким, чтобы можно было просто танцевать, не бояться испачкаться тортом или, условно, поваляться на полу», — уточнила она. При этом возлюбленному невеста решила заранее не показывать платья.

В свою очередь Гайнутдинов поделился, что он готовит интересный костюм со свадебными сюрпризами для будущей жены. «У меня тоже будет очень интересный костюм с сюрпризами для Жени — с небольшими "пасхалками". Его для меня шьют на заказ: с индивидуальной подкладкой, принтами и вышивками», — рассказал жених.

26-летняя спортсменка призналась, что они с избранником отказались от определенного концепта и тематики, связанной с их профессиями. «Нам действительно предлагали самые разные идеи — связанные с фигурным катанием, балетом, театром. Но мы довольно быстро поняли, что совершенно не хотим думать ни о каких моментах, связанных с работой. Нам хочется просто чувствовать себя на нашей свадьбе», — призналась звезда.

Пара также подчеркнула, что декор торжества будет состоять из темно-красного бархата, а также темно-зеленых и кремовых оттенков.

Дата свадьбы запланирована на 29 число, однако месяц знаменитости решили не раскрывать.

В мае Евгения Медведева рассказала о сделанной пластике. Знаменитость сообщила журналистам, что прибегала к коррекции внешности, однако подробности уточнять не стала.