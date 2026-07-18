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00:05, 18 июля 2026Россия

18 июля: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС

18 июля «отмечает» день рождения один из символов детства 1990-х — игра «Тетрис». В мире тем временем вспоминают вклад экс-президента ЮАР Нельсона Манделы в борьбу с расизмом. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 18 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День рождения игры «Тетрис»

«Тетрис» — компьютерная игра, которая стала легендой 90-х годов ушедшего века, «отмечает» день рождения. Это головоломка, в которой игроку нужно совмещать геометрические фигуры разных форм так, чтобы получались полностью заполненные ряды.

Придумал ее в 1985 году наш отечественный программист — сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР Алексей Пажитнов. В свою очередь мировую известность «Тетрису» принесла американская компания Spectrum HoloByte, выпустившая коммерческую версию игры. Тогда тетрис вышел на физических носителях, а после его начали устанавливать на мобильные телефоны и даже телевизоры.

Фото: Ben Griffiths / Unsplash

Праздники в мире

Международный день Нельсона Манделы

С 2009 года в день рождения экс-президента ЮАР Нельсона Манделы отмечается праздник в его честь. Это торжество призвано отдать дань памяти нобелевскому лауреату премии мира, всю жизнь боровшемуся с дискриминацией по расовому признаку и 27 лет проведшему в тюрьме за свои убеждения и активизм. Этот день напоминает о важности жизни без расизма и о равноправии людей всех национальностей и полов.

С 2015 года в Международный день Нельсона Манделы также начали информировать жителей планеты о том, как важно гуманное тюремное содержание заключенных и насколько тяжела работа сотрудников пенитенциарных учреждений.

Феста дель Реденторе в Италии

На выходные с 18 по 19 июля в 2026 году выпадает одно из самых грандиозных водных шоу в Венеции — Феста дель Реденторе, или праздник в честь Спасителя. Его проводят традиционно каждые третьи выходные июля.

Торжество посвящено венецианскому дожу Себастьяну Веньеру, который жил во времени, когда в Европе бушевала чума. Он пообещал, что построит церковь в честь Христа, если Спаситель избавит Италию от губительной болезни. И через год чума действительно отступила, церковь построили на острове Джудекка, а в честь случившегося организовали праздник.

С тех пор в Венеции в Феста дель Реденторе в той самой церкви проходит торжественная месса, а ночью на воду выходят украшенные гирляндами гондолы, чтобы отвезти зрителей на масштабное водное шоу фейерверков.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 июля

  • День кислых конфет в США;
  • День прогулок под дождем;
  • День идеальной семьи.

Какой церковный праздник 18 июля

День памяти святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы

Елисавета Романова

Елисавета Романова

Фото: Public domain / Wikipedia

18 июля православные верующие вспоминают о великой княгине Елисавете (Елизавете) Романовой, ставшей настоятельницей Марфо-Мариинской обители. Несмотря на богатство и знатное происхождение, Елисавета избрала аскетичный образ жизни, посвятила себя служению Богу и благотворительности: строила приюты, школы и больницы.

В ночь на 18 июля 1918 года большевики взяли в плен и увезли из Алапаевска ряд заключенных, в их числе пять князей Романовых: Сергея, Иоанна, Константина, Игоря и Владимира. С ними также была и Елисавета Романова.

Заключенных привезли на заброшенный рудник и оставили в одной из шахт, где несколько дней им пришлось провести без еды и воды. Местные жители говорили, что долго слышали из шахты плач и молитвы, пока все, наконец, не стихло.

Какие еще церковные праздники отмечают 18 июля

  • День памяти преподобного Афанасия, игумена Афонского;
  • День памяти Стефана, епископа Регийского;
  • Праздник святого Арнульфа.

Приметы на 18 июля

  • Если много ворон у водоема, рыбакам не ждать клева.
  • Если девушка соврет 18 июля — долго не выйдет замуж.
  • Если облака плотные и желтые, будет дождь.

Кто родился 18 июля

Евгений Евтушенко (1932 — 2017)

18 июля день рождения отметил бы советский поэт Евгений Евтушенко. Он — самый молодой член Союза писателей СССР, в него Евтушенко вошел в возрасте 20 лет благодаря изданию сборника «Разведчики грядущего». Тем не менее сам поэт не любил эти стихи, называя их «завитушками вокруг пустоты».

Народную популярность Евтушенко получил, когда стал выступать вместе с другими поэтами-шестидесятниками на творческих вечерах. На одном из них он впервые прочел поэму «Бабий Яр» о расстреле евреев немцами в годы Второй мировой войны. Поэма получилась очень резонансной, поскольку об этой теме было не принято говорить вслух. Тираж «Литературной газеты», где она была напечатана, раскупили моментально.

С тех пор Евтушенко посвятил жизнь освещению правды в своих стихах. Он открыто критиковал советскую власть, а также осуждал войну в Афганистане.

Евгений Евтушенко

Евгений Евтушенко

Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / Globallookpress.com

Хантер Томпсон (1937 — 2005)

18 июля — день рождения американского писателя, основателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона. Он написал несколько культовых книг, например, «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», «Ромовый дневник», а также работал в ряде крупных американских изданий. Почти со всеми из них Томпсон не ужился из-за «неудобного характера»: например, из Time его уволили за неповиновение. Дольше всего ему удалось проработать на позиции политического журналиста в Rolling Stone, где он критиковал американских политиков и курс, по которому движутся США.

Кто еще родился 18 июля

  • Приянка Чопра-Джонас (44 года) — индийская актриса и фотомодель;
  • Леонид Барац (55 лет) — российский актер;
  • Андрей Ильин (66 лет) — российский актер;
  • Юрий Мазурок (1931 — 2006) — советский и российский оперный певец.

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